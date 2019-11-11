2019-11-11T17:09:15+03:00
Общество

Комиссия проверяет детские городки в Ярославле

Уже осмотрели площадки в Дзержинском районе
Полина Вачнадзе
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Уже осмотрели площадки в Дзержинском районе. ФОТО: мэрия ЯрославляУже осмотрели площадки в Дзержинском районе. ФОТО: мэрия Ярославля
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Радует, что городков, которые представляют угрозу для жизни и здоровья детей, комиссия не нашла.

- Но были даны рекомендации по демонтажу потенциально опасных элементов, находящихся рядом с игровыми площадками. Кроме того, мы попросили разместить информацию об особенностях эксплуатации игровых комплексов в зимний период, - рассказал председатель Совета отцов Ярославской области Алексей Таганов.

Проверки ожидают и другие детские городки во всех районах города. Делается это в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства – 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

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