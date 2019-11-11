В Ярославле выбрали логотип 1010-летия города

СЕГОДНЯ 16:19 2019-11-11T16:19:10+03:00

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Голосование на лучший логотип юбилея Ярославля, который город отпразднует в следующем году, завершилось, победитель определен. Больше всего проголосовавшим ярославцам понравился эскиз №8, где надпись «Ярославль 1010-2020» окружает множество разноцветных листьев. Победитель набрал 129 голосов из 463.

На втором месте – логотип №9 с медведем и надписью «С днем рождения!». Третье место также занял эскиз с медведем и поздравлением.

Кстати, три представленных на конкурс логотипа смогли набрать лишь по одному голосу, а один эскиз и вовсе никому из голосовавших не понравился.

Победителям, напомним, были обещаны призы. За первое место – графический планшет, за второе – самокат, а за третье – смарт-часы.

ИСТОЧНИК KP.RU