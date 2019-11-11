2019-11-11T15:28:26+03:00
Общество

В Рыбинске пропала пенсионерка в шапке с бомбошкой

Она ушла из дома 7 ноября
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: ЯрСпасФОТО: ЯрСпас
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В Рыбинске пропала 62-летняя женщина. 7 ноября она ушла из дома в районе Копарево.

Галина Сергеевна Стребелева выглядит на свой возраст. Она невысокого роста – 160 сантиметров, среднего телосложения. Волосы короткие, седые. Глаза карие.

Женщина была одета в бордовый пуховик, коричневые штаны, серую вязаную шапку с бомбошкой и черные ботинки. С собой у Галины Сергеевны была черная сумка.

Потерявшаяся дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.

Если кто-то располагает информацией, позвоните по телефонам 02, 102, 112 или на горячую линию ЯрСпаса – 89109640838.

ИСТОЧНИК KP.RU

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