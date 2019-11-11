В Рыбинске пропала пенсионерка в шапке с бомбошкой
В Рыбинске пропала 62-летняя женщина. 7 ноября она ушла из дома в районе Копарево.
Галина Сергеевна Стребелева выглядит на свой возраст. Она невысокого роста – 160 сантиметров, среднего телосложения. Волосы короткие, седые. Глаза карие.
Женщина была одета в бордовый пуховик, коричневые штаны, серую вязаную шапку с бомбошкой и черные ботинки. С собой у Галины Сергеевны была черная сумка.
Потерявшаяся дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.
Если кто-то располагает информацией, позвоните по телефонам 02, 102, 112 или на горячую линию ЯрСпаса – 89109640838.
ИСТОЧНИК KP.RU