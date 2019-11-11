Под Ярославлем «десятка» вылетела в кювет. Пострадали двое

СЕГОДНЯ 10:54 2019-11-11T10:54:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь с субботы на воскресенье в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области произошло ДТП. Около 1:30 21-летний молодой человек со своим приятелем на «десятке» решили прокатиться, но на дороге «Гаврилов-Ям-Пружино» что-то пошло не по плану. Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, где врезался в дерево. На место выезжали ДПС и медики, но, к счастью, парням понадобится только лишь амбулаторное лечение. А вот обстоятельствами ДТП Госавтоинспекция займется серьезно.

Возможно, пострадавшим не хватило оберега от ям на дорогах, который ярославец повесил на свою иномарку.

ИСТОЧНИК KP.RU