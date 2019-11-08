Права купила, ездить не купила: ярославна во время ДТП попалась с поддельным водительским удостоверением
В 2011 году жительница Ярославля не сдала на права после обучения в автошколе. Однако водить машину женщина очень хотела. Она сама, без всяких экзаменов, решила, что может это делать и купила в Москве водительское удостоверение за 15 тысяч рублей.
В октябре 2019 года 46-летняя ярославна попала в аварию, и ее права заинтересовали сотрудников ГИБДД.
– Удостоверение было направлено на соответствующее экспертное исследование, где было дано заключение о его изготовлении не по технологии Госзнака, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Женщину привлекли к уголовной отвественности. Теперь ей грозит штраф, исправительные работы или арест.
ИСТОЧНИК KP.RU