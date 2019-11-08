Права купила, ездить не купила: ярославна во время ДТП попалась с поддельным водительским удостоверением

СЕГОДНЯ 18:51 2019-11-08T18:51:32+03:00

Теперь ей не уйти от уголовной отвественности

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В 2011 году жительница Ярославля не сдала на права после обучения в автошколе. Однако водить машину женщина очень хотела. Она сама, без всяких экзаменов, решила, что может это делать и купила в Москве водительское удостоверение за 15 тысяч рублей.

В октябре 2019 года 46-летняя ярославна попала в аварию, и ее права заинтересовали сотрудников ГИБДД.

– Удостоверение было направлено на соответствующее экспертное исследование, где было дано заключение о его изготовлении не по технологии Госзнака, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Женщину привлекли к уголовной отвественности. Теперь ей грозит штраф, исправительные работы или арест.

ИСТОЧНИК KP.RU