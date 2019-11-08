2019-11-08T17:01:17+03:00
Общество

Ярославская область станет участником всероссийской акции «Прошагай город»

Участникам мероприятия предложат пройти квесты на улицах Ярославля и внести в карты отметки о новых туристических объектах
Полина ЗАЙЦЕВА
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Ярославская область станет участником всероссийской туристической акции «Прошагай город». В рамках мероприятия, которое состоится 9 ноября, будут организованы два специальных квеста.

- Участники акции разделятся на команды, каждая из которых пройдет по своему экскурсионному маршруту, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Гиды расскажут интересные и неизвестные широкой аудитории факты о достопримечательностях, расположенных в центральной части Ярославля.

В ходе мероприятия команды будут вписывать в онлайн-картах поисковиков отметки неизвестных туристических объектах. Таким образом, участники смогут дополнить информацию об уже имеющихся объектах и рассказать о новых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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