2019-11-08T15:32:59+03:00
Общество

Добрынинский мост в Ярославле обещают открыть в октябре 2020 года

Работы, утверждает подрядчик, идут и днем, и ночью
Полина Вачнадзе
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На объекте занято 110 человек. ФОТО: мэрия ЯрославляНа объекте занято 110 человек. ФОТО: мэрия Ярославля
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Сейчас на путепроводе полностью демонтированы все аварийные конструкции со стороны улицы Добрынина, идет ремонт опор. Отставаний от графика нет.

- Уже демонтированы 89 балок, 12 смонтировано. Начаты работы со стороны Промышленного шоссе. На объекте занято 110 человек, 70 – в дневную смену, 40 – в ночную, - сказал заместитель мэра Ринат Бадаев.

Работы идут на средства проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году из федеральной казны на ремонт значимых объектов инфраструктуры 15 регионам было выделено 5 миллиардов рублей, в список областей, куда направили деньги, вошла и Ярославская. Добрынинский мост, протяженностью 601 метр, был построен в 1985 году, за 34 года своего существования пришел в аварийное состояние.

В ноябре подрядчики планируют полностью завершить ремонт конструкций, а в декабре закончить монтаж новых балок пролетного строения. Срок окончания капитального ремонта – октябрь следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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