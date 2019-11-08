Ярославцы предлагают выселить администрацию поближе к колониям Резинотехники

СЕГОДНЯ 15:02 2019-11-08T15:25:05+03:00

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В последние месяцы в Ярославле стали вновь обсуждать застройку площади Волкова. Ей хотят вернуть гостиницу и сделать пешеходной, а в самых смелых мечтах под площадью строят целые торгово-развлекательные комплексы… Свое мнение на этот счет высказал городской активист Темур Абдуллаев:

«Говорят, что площадь Волкова застроить хотят. И я в который раз возвращаюсь к тому, что нам нужно выносить административный центр из исторического. Исторический станет более насыщенным с точки зрения культуры, а перенос администрации придаст толчок развитию любого района, куда бы он ни переехал. Исчезнет огромное количество «лишнего» транспорта, можно будет сделать центр или его часть пешеходными, вернуть мостовую, использовать больше локаций для съёмок кино».

Идея не новая, но и сейчас ее поддержали многие ярославцы. Выселить администрацию предложили в Брагино, на Перекоп, на Резинотехнику, поближе к колониям, и даже на Соловки. А чтобы всем районам досталось административного благоустройства, предложили менять дислокацию раз в пару лет. Глядишь, и город в порядок приведут…

ИСТОЧНИК KP.RU