2019-11-08T14:50:42+03:00
Общество

Бизнесмены из Ярославской области съездили в Японию, чтобы поучиться бережливому и безопасному производству

Делегация побывала на заводе «Toyota Motomachi factory»
Екатерина РЯБЦЕВА
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Завод находится на острове ХонсюЗавод находится на острове ХонсюФото: Правительство Ярославской области
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Ярославские бизнесмены съездили в Японию на завод «Toyota Motomachi factory», который находится на острове Хонсю. В состав нашей делегации вошли управляющие заводами и предприятиями «Элдин», «Угличкабель», ПСЦ «Электроника», «Точка зрения», «Компания Дизель», «Пошехоньелес» и «Паритет-Центр».

– Компания «Тойота» уже полвека использует собственную методику бережливого производства, – поделилась директор департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Ярославской области Галина Пенягина. – Подобные практики уже внедрены на нескольких предприятиях нашего региона. На «Тойоте» ярославские руководители смогли более детально познакомиться с успешным примером сокращения издержек и повышения коэффициента полезного действия.

Также ярославцы смогли собственными глазами увидеть механические гравитационные технологии и инновации для безопасного производства. Еще наших руководителей удивил необычный для российских реалий факт: особое внимание японцы уделяют чистоте рабочего места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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