Агентство по муниципальному заказу Ярославля приняло дороги с дефектами

СЕГОДНЯ 14:30 2019-11-08T14:30:01+03:00

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Во время проверки соблюдения законности при исполнении муниципальных контрактов, прокуратура Ярославля нашла серьезные нарушения. Улицы Громова, Чкалова, Магистральная, Ярославская, отремонтированные в 2018 году, имели дефекты, которые можно было устранить в рамках гарантийных обязательств. Но МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» никаких претензий к подрядчикам не предъявило.

- Это может повлечь дополнительное расходование средств бюджета. По результатам проверки прокуратура города внесла представление об устранении нарушений в адрес руководства Агентства по муниципальному заказу, - сообщает Ярославская областная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU