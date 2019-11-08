НаШествие Дедов Морозов в Рыбинске пройдет 14 декабря. Что будет новенького?

СЕГОДНЯ 13:15 2019-11-08T13:15:49+03:00

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В этом году яркое НаШествие по главной улице города пройдет 14 декабря. Организаторы обещают полную перезагрузку.

- Мы меняем концепцию праздника. Сбор Дедов Морозов состоится на площади Дерунова, а сама колонна двинется в благоустроенный центр Рыбинска. Основными площадками станут Красная площадь и улица Стоялая, - рассказал заместитель по социальным вопросам Наталья Шульдина.

Новая площадка праздника – «Театральный дворик», а еще – выставка Дедов Морозов «Новогодние истории». Она посвящена истории возникновения и празднования Нового года в России. Экспонатами для нее поделились местные коллекционеры и жители города, которые подарили много старинных елочных игрушек. Посмотреть на все это великолепие можно будет в Рыбинском музее-заповеднике. Если у вас тоже есть чем поделиться – не стесняйтесь, приносите.

Перемены переменами, но главное остается главным – по традиции НаШествие возглавит Дед Мороз из Великого Устюга. Именно он зажжет огни на главной городской елке. А еще ожидается гастрономический фестиваль и спортивные состязания: легкоатлетический новогодний пробег, забеги в валенках, старты новогодних персонажей.

ИСТОЧНИК KP.RU