Ярославца задержали при попытке перебросить в колонию телефоны

СЕГОДНЯ 12:45 2019-11-08T12:45:21+03:00

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33-летнего ярославца взяли у стен исправительной колонии №8 в Ярославле. Он хотел перекинуть через ограждение три довольно увесистых свертка. Когда их распаковали сотрудники оперативного отдела ИК-8, то увидели сотовые телефоны, аж 11 штук.

В отношении ранее уже судимого мужчины составили административный протокол. За свои действия ему придется заплатить штраф – от 3 до 5 тысяч рублей. Телефоны, кстати, конфисковали.

ИСТОЧНИК KP.RU