Очередная ярославна доверилась банковским мошенникам и потеряла 167 тысяч рублей
Полиция возбудила уголовное дело
Мошенник убедил женщину перевести средства на специальный "безопасный" счетФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В полицию Кировского района обратилась 61-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ей позвонил какой-то мужчина и представился сотрудником из банковского отдела безопасности.
Мошенник рассказал ярославне, что у нее якобы могут пропасть деньги со счета и предложил их снять. Она недолго думала и перевела 167 тысяч рублей на «специально открытый» счет.
– По данному факту возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – Будьте внимательны и осторожны.
ИСТОЧНИК KP.RU