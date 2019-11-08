2019-11-08T12:36:44+03:00
Происшествия

Очередная ярославна доверилась банковским мошенникам и потеряла 167 тысяч рублей

Полиция возбудила уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мошенник убедил женщину перевести средства на специальный "безопасный" счетМошенник убедил женщину перевести средства на специальный "безопасный" счетФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В полицию Кировского района обратилась 61-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ей позвонил какой-то мужчина и представился сотрудником из банковского отдела безопасности.

Мошенник рассказал ярославне, что у нее якобы могут пропасть деньги со счета и предложил их снять. Она недолго думала и перевела 167 тысяч рублей на «специально открытый» счет.

– По данному факту возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – Будьте внимательны и осторожны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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