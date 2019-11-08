2019-11-08T12:23:06+03:00
Общество

«Чистил и поедал вяленую рыбу». Водитель ярославской маршрутки завтракал за рулем

Ярославна посчитала это неуважением к окружающим
Полина Вачнадзе
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Запах в салоне, опасность для пассажиров. ФОТО: группа "Жесть Ярославля" ВКонтактеЗапах в салоне, опасность для пассажиров. ФОТО: группа "Жесть Ярославля" ВКонтакте
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В группе «Жесть Ярославля» ВКонтакте подписчица пожаловалась на некорректное поведение водителя маршрутки.

- Сегодня утром в маршрутке, следовавшей в сторону Суздалки, наблюдала интересную картину – водитель автобуса в процессе движения чистил и поедал вяленую рыбу. При этом заботливо складывая очистки в целлофановый пакет. На руле красовались остатки рыбки, - пишет женщина. – Вот это качество оказания услуг по перевозке пассажиров, стоимостью 30 рублей. Запах в салоне, опасность для пассажиров, не считая санитарного состояния транспортного средства, элементарное неуважение к окружающим.

Комментаторы поста, в большинстве своем, к случившемуся отнеслись с юмором.

- Я считаю, за стоимость проезда 30 рублей должны вяленую рыбку пассажирам предлагать, - пишет Роман Гонтаренко.

- Хорошо, не под пивко. Хотя, кто знает, - комментирует Андрей Коротеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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