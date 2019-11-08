2019-11-08T11:16:30+03:00
Общество

В Ярославле подростков и их родителей бесплатно проконсультируют юристы

20 ноября – Всероссийский день правовой помощи детям
Полина Вачнадзе
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ФОТО: мэрия ЯрославляФОТО: мэрия Ярославля
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Консультации пройдут 20 ноября с 9.00 до 17.00 в мэрии Ярославля (улица Андропова, д.6, кабинет №309). Чтобы попасть на прием к специалистам, необходимо предварительно записаться. Сделать это можно с 11 по 19 ноября несколькими способами:

- обратиться в мэрию в кабинеты №308 и 309 (отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав);

- позвонить по телефонам 8(4852) 40-48-77 или 40-48-73;

- написать по электронной почте ShishkinaMV@city-yar.ru , BabikovaTM@city-yar.ru, указав свои фамилию, имя и отчество, адрес, телефон, а также кратко изложить суть проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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