Воспитательница ярославского детсада, где избили девочку, извинилась перед родителями ребенка

СЕГОДНЯ 10:56 2019-11-08T10:56:39+03:00

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Вчера вышла в эфир программа «Пусть говорят», где гости студии и эксперты обсудили ситуацию с избиением девочки во время прогулки в детском саду. На «Первый канал» приехал внук воспитательницы, которую обвинили в том, что она не уследила за детьми.

- Она отошла к другим воспитателям на участок, был рабочий момент, - рассказал Михаил Прокофьев. - Бабушка уволилась сама, чтобы ее не уволили по статье. Не хочет, чтобы вышло так, что она столько лет проработала, а теперь…

И добавил, что у женщины плохо со слухом, но есть слуховой аппарат, так что она все слышит. Также выяснилось, что 69-летняя воспитательница работает по 12 часов.

Сама Елена Новожилова, теперь уже бывший воспитатель детсада «Медвежонок», на программу не приехала, но записала видеообращение.

- Я виновата, конечно, что отошла от детей. Меня наказали, я уволена. Я хочу извиниться перед семьей девочки, которая лежала на земле, пожелать здоровья и благополучия. Хочу извиниться перед коллективом, заведующей за неприятности с данной ситуацией. И хочу поблагодарить родителей детей, которые занимаются в моей группе, за поддержку, - сказала педагог с 40-летним стажем.

Мнение аудитории по поводу действий, а точнее, бездействий, воспитателя разделилось. Как разделилось оно и по поводу автора видео, который снимал, но не вмешивался. Внук воспитательницы прямо заявил, что во всем случившемся виноват тот, кто снимал:

- Он вышел на балкон, он детей снимал. Кто ему дал разрешение снимать детей?

ИСТОЧНИК KP.RU