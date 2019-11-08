2019-11-08T10:47:39+03:00
Общество

В Ярославской области резко похолодает до -15 градусов

А уже на следующей неделе снова потеплеет до +8
Екатерина РЯБЦЕВА
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На дорогах ожидается сильный гололедНа дорогах ожидается сильный гололедФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославской области снова похолодает. На севере региона ночью температура воздуха понизится до -15 градусов. В среднем будет держаться стабильный «минус»: -4 градуса. Днем немного потеплеет до +1.

В целом будет облачная погода с прояснениями. Синоптики не прогнозируют обильных осадков.

Утром и ночью возможен туман.

Из-за резкой смены температуры на дорогах сильный гололед. Будьте осторожны и соблюдайте дистанцию.

Потепление наступит уже на следующей неделе. В понедельник пойдет дождь и ртуть в термометре поднимется до +8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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