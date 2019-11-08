В Ярославской области резко похолодает до -15 градусов
А уже на следующей неделе снова потеплеет до +8
На дорогах ожидается сильный гололедФото: Екатерина РЯБЦЕВА
Изменить размер текста:
В Ярославской области снова похолодает. На севере региона ночью температура воздуха понизится до -15 градусов. В среднем будет держаться стабильный «минус»: -4 градуса. Днем немного потеплеет до +1.
В целом будет облачная погода с прояснениями. Синоптики не прогнозируют обильных осадков.
Утром и ночью возможен туман.
Из-за резкой смены температуры на дорогах сильный гололед. Будьте осторожны и соблюдайте дистанцию.
Потепление наступит уже на следующей неделе. В понедельник пойдет дождь и ртуть в термометре поднимется до +8.
ИСТОЧНИК KP.RU