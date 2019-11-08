В Рыбинске в январе начнет работать информационный центр для туристов
- Долгое время Рыбинск оставался закрытым для туристов и гостей, но сейчас мы видим интерес к нему. Поэтому создание такого центра сейчас актуально. Рыбинск в полной мере готов к приему гостей, у нас есть культурное и историческое пространство, проводится много событийных мероприятий, - сказала начальник управления культуры Марина Воронина.
Туристско-информационный центр будет оказывать информационную и консультационную поддержку туроператорам, продвигать уже существующие маршруты и развивать новые, например, промышленный туризм. Также ТИЦ буде привлекать инвесторов, проводить обучающие семинары, выпускатьимиджевую продукцию, готовить проекты к 950-летию Рыбинска.
Центр разместят в здании Красного гостиного двора на Волжской набережной.
ИСТОЧНИК KP.RU