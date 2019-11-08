2019-11-08T10:18:15+03:00
Общество

В Рыбинске в январе начнет работать информационный центр для туристов

Там можно будет получить любую информацию о городе
Полина Вачнадзе
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Долгое время Рыбинск оставался закрытым для туристов и гостей. ФОТО: администрация городаДолгое время Рыбинск оставался закрытым для туристов и гостей. ФОТО: администрация города
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- Долгое время Рыбинск оставался закрытым для туристов и гостей, но сейчас мы видим интерес к нему. Поэтому создание такого центра сейчас актуально. Рыбинск в полной мере готов к приему гостей, у нас есть культурное и историческое пространство, проводится много событийных мероприятий, - сказала начальник управления культуры Марина Воронина.

Туристско-информационный центр будет оказывать информационную и консультационную поддержку туроператорам, продвигать уже существующие маршруты и развивать новые, например, промышленный туризм. Также ТИЦ буде привлекать инвесторов, проводить обучающие семинары, выпускатьимиджевую продукцию, готовить проекты к 950-летию Рыбинска.

Центр разместят в здании Красного гостиного двора на Волжской набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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