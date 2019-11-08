2019-11-08T09:59:50+03:00
Происшествия

В колонию Углича пытались перебросить героин

Полиция задержала троих ярославцев
Полина Вачнадзе
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Исследование установило, что порошок – героин.Исследование установило, что порошок – героин.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Трое ярославцев попытались перебросить в исправительную колонию Углича небольшой сверток с порошком, но у них ничего не получилось. У стен исправительного учреждения их задержали сотрудники полиции и УФСИН.

Исследование установило, что порошок – героин. Вес «посылки» на зону составил более 17 граммов.

Подозреваемые уже во всем признались. Возбуждено уголовное дело. Теперь приятели заключенного, которому предназначалась посылочка, могут оказаться с ним по одну сторону стены исправительного учреждения. Им грозит лишение свободы от 10 до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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