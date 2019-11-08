Ярославские школы могут наказать за усталость детей

СЕГОДНЯ 09:16 2019-11-08T09:16:57+03:00

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При составлении расписания уроков необходимо чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели, это требуют санитарно-эпидемиологические правила. Например, для учеников начальной школы основные предметы, такие как математика, русский и иностранный языки, природоведение, информатика, нужно чередовать с уроками музыки, ИЗО, труда, физкультуры. Для школьников основного общего и среднего общего образования предметы естественно-математического профиля должны меняться с гуманитарными.

Если особенности и по распределению трудных и не очень занятий. В первых классах самые сложные предметы должны стоять вторым уроком, во 2-4 классах – вторым и третьим уроком, в 5-11-х – вторым-четвертым. А после физкультуры нельзя ставить занятия с письменными заданиями и проводить контрольные.

- Установлено, что в некоторых образовательных учреждениях района указанные требования при составлении расписания на текущий учебный год учтены не в полном объеме, - сообщает прокуратура Ярославской области. – В результате в отношении должностных лиц и директоров школ вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении.

Руководству школ грозит штраф от 3 до 7 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU