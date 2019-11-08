«Буря» над Ревдой

СЕГОДНЯ 08:52 2019-11-08T08:52:52+03:00

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В прошлом сезоне команда из небольшого уральского городка Ревда оказалась нашему «Буревестнику» не по зубам. Как заколдованные были уральцы для парней Михаила Терехова, потому домашний матч с неуступчивыми горняками ожидался с тревогой. Однако игра сильно обновившегося в межсезонье «Буревестника» на сей раз пошла с первых минут так, что тревожиться нужно было уже гостям. Причем, их тревога иногда рывками впадала в панику, приводя к техническим фолам скамейки запасных.

Было от чего паниковать. Прошло чуть больше трёх минут, а на табло уже почти двузначный отрыв «Бури» - 13:5. В эти стартовые минуты главным забойщиком у нас утвердился Артем Бутянковс. Едва ли не каждая атака с его участием завершалась его же точным броском с любой дистанции. Гости никак не могли противостоять стремительным розыгрышам мяча ярославцами. Раз за разом кто-то оказывался открытым для получения паса и свободного броска из-за дуги. Причем, впервые в сезоне парни Михаила Терехова просто ошарашили всех высочайшей эффективностью бросков из-за дуги. Что называется, у них пошел «кладос», когда бросок за броском закладывает мяч в кольцо, принося по три очка. В итоге «Буря» наметала уральцам аж 11 (одиннадцать!) «трёх» из 22 попыток. Ровно 50%! Отменная точность.

Особо «Буря» была сосредоточена на постановке защиты, что и позволяло постепенно наращивать преимущество в очках. Уже по 1-й четверти перевес «Бури» стал почти двукратным, что как-то ослабило действия в защите и даже позволило уральцам выиграть 2-ю четверть.

Но это носило временный характер. При этом обращало на себя внимание, что результативность Бутянковса просто зашкаливала. До большого перерыва он набросал гостям аж 21 очко, что ему часто удается только за весь матч. А вот Джастин Роберсон за это время лишь два очка набрал. Зато во второй половине игры они как бы поменялись ролями. Артем отметился только штрафным броском, а вот Джастин просто рвал и метал на паркете. К финальной сирене на счету у обоих оказалось по 22 очка. При этом на последней секунде матча у Джастина было только 19 очков, а на табло было – 97:77.

И в этот последний миг игры Джастин бросает почти с центра поля, но на нем фолят, за что судьи назначают технический и еще три штрафных. Публика, которая уже шла на выход, замерла в предвкушении набора заветной в любом матче трехзначной цифры на табло. И дождались. Джастин, правда, один раз промазал, но заветную сотню на табло обеспечил. «Буревестник» - «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (Ревда) - 100 : 77(29:15, 19:21, 31:19, 21:22)

ИСТОЧНИК KP.RU