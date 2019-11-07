В маршрутках №90 и №99 можно будет ездить по проездному

СЕГОДНЯ 18:53 2019-11-07T18:53:07+03:00

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Автобусы маршрутов №90 и №99 переходят на регулируемый тариф. Это значит, что проезд там будет стоить 28 рублей, также можно будет пользоваться проездными документами.

- Из-за смерти в 2017 году одного из перевозчиков, работавшего на этих маршрутах, бизнесом занялась его супруга. Однако в права наследства она не вступила. Поэтому мы приняли решение о переходе на регулируемый тариф с предоставлением пассажирам всех льгот, - пояснил первый заместитель директора департамента городского хозяйства Ярославля Сергей Волканевский.

Но когда это произойдет – пока не известно. В настоящее время готовятся все необходимые для этого документы.

ИСТОЧНИК KP.RU