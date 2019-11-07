Ярославец снял фильм о параллельной вселенной и вышел в финал «Национальной молодежной кинопремии»

СЕГОДНЯ 17:36 2019-11-07T17:36:51+03:00

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Сюжет фильма «Bookshelf» довольно интересен. Молодой человек, посетитель библиотеки, хочет познакомиться с девушкой, которую видит через книжные стеллажи. Он набирается смелости и идет к ней, но она куда-то пропала. А может и не пропала. Может ее там никогда и не было, потому что книжная полка – это портал в параллельную вселенную, который случайно обнаружил герой. Возвращаясь обратно к полке, юноша видит, что к девушке подходит какой-то человек, и понимает, что этот человек – его копия. А может быть копия – это он сам? Шокированный герой убегает подальше от этого места.

Свой фильм Антон Кононов снял на смартфон. Его работу, как и работы других участников, оценивали кинорежиссера Алексей Учитель, Владимир Хотиненко, Сергей Мирошниченко, Александр Котт, Владимир Котт и другие деятели кино и анимации. Награждение победителей «Национальной молодежной кинопремии» пройдет в Москве 28 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU