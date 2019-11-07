Ярославскую «Арену-2000» приезжала оценивать международная комиссия

СЕГОДНЯ 17:13 2019-11-07T17:13:52+03:00

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Произойдет это событие скоро - 29 мая следующего года, так что подготовка к соревнованиям уже началась. Международная инспекционная комиссия оценили готовность «Арены-2000», которая станет главной площадкой турнира, а также посетила гостиницы «Соколена» и «СК Роял», где будут жить спортсмены.

- Проведение третьего мужского турнира волейбольной «Лиги наций» послужит фундаментом для организации и подготовки к чемпионату мира по волейболу FIVB – 2022. Ярославль – это город, в котором любят спорт, поэтому провести на своей территории такой крупный турнир не только большая честь, но и возможность мотивировать молодых и активных ребят достигать больших спортивных успехов, – сказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный.

На турнир заявились команды из 16 стран, из которых 12 основных, а четыре являются претендентами. Основные участники мужской «Лиги наций»: Аргентина, Бразилия, Германия, Иран, Италия, Китай, Польша, Россия, Сербия, США, Франция, Япония. Команды-претенденты: Австралия, Болгария, Канада, Словения.

На площадке «Арены-2000» сборная России проведет три матча – против волейбольных сборных США, Польши и Австралии.

ИСТОЧНИК KP.RU