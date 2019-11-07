2019-11-07T16:31:31+03:00
Общество

Чаще всего в пожарах в Ярославской области гибнут малыши от года до шести лет

Сотрудники МЧС рассказали о количестве пожаров с детьми за 2019 год и частых причинах возгорания
Екатерина РЯБЦЕВА
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Поджоги составляют 15-20% от всех пожаров в областиПоджоги составляют 15-20% от всех пожаров в областиФото: Николай ХИЖНЯК
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За 2019 год в Ярославской области произошло три пожара с погибшими и пострадавшими детьми. Один из них – в городе, остальные в сельской местности.

Чаще всего погибают малыши от года до шести лет.

– Они не могут сами какие-то решения принимать и зависят от взрослых. Если их оставили одних, и случилось небольшое возгорание, допустим, вспыхнули занавески, дети пугаются и прячутся под кровати и столы. Там и задыхаются, – рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Ярославской области Артем Белоусов. – Бывает, что ночью пьяные родители сами успевают выйти, а малыши остаются…

Поджоги случаются не так часто – 15-20% от всех пожаров в области. Одни из самых распространенных причин возгорания в квартирах – неправильное использование электроприборов и неосторожное курение.

– Каждый человек должен понимать ответственность за свои действия. Если халатно относиться к жизни, курить, находиться в стадии алкогольного опьянения, то риски увеличиваются, – делают выводы сотрудники ГУ МЧС по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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