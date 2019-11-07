В Рыбинске на улице Черняховского начали строить фонтан

СЕГОДНЯ 16:18 2019-11-07T16:18:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Фонтан делают в рамках реконструкции парка в микрорайоне Волжский. Благоустройство парка сделано, а вот с фонтаном возникли проблемы.

- Штрафные санкции будут, но важно, что компания не пропала, рабочие на месте. Самым сложным было изготовить и привезти гранитную чашу фонтана. Сейчас все комплектующие на месте, подрядчик обещает за полторы недели выполнить все основные строительно-монтажные работы, - сказал глава города Денис Добряков.

Кстати, чашу для этого фонтана изготавливали за рубежом, в Рыбинск ее привезли только в конце октября. Если бы ее делали в России, сроки изгтовления растянулись бы еще больше.

Как говорят специалисты, фонтан возводится в строительном «тепляке», внутри которого температура постоянно держится на +15 градусах. Сейчас рабочие формируют нижнюю часть чаши, потом приступят к монтажу бортов. В центре чаши будет композиция, похожая на ту, что была до реконструкции.

Планируется завершить работы к декабрю.

ИСТОЧНИК KP.RU