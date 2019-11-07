В Ярославле студента-фальшивомонетчика приговорили к лишению свободы

СЕГОДНЯ 16:08 2019-11-07T16:09:30+03:00

Молодой человек отправится в колонию на год и десять месяцев

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В Ярославле состоялся суд над 21-летним фальшивомонетчиком, который сбывал поддельные купюры в магазинах города. Следствием установлено, что в феврале 2019 года юноша приобрёл в Московской области 21 купюру номиналом пять тысяч рублей.

- Делая покупки в супермаркетах на небольшие суммы, и получая сдачу подлинными банковскими билетами, часть отдал другу, остальные поддельные купюры изъяты по месту его жительства, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Осужденный пояснил, что совершил преступление из-за того, что ему не хватало денег на текущие расходы.

Суд приговорил преступника заключению на год и 10 месяце с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, фемида обязала изъять у молодого человека 24 тысячи рублей, добытые в результате совершения преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU