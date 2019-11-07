В Рыбинске 400 квартир могут остаться без газа

СЕГОДНЯ 16:07 2019-11-07T16:07:22+03:00

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Сегодня в Рыбинске представители «Газпром Межрегионгаз Ярославль» провели рейд по отключению потребителей, которые не платят за услугу. Всего насчитывается 13 тысяч злостных неплательщиков, они накопили долгов на 16 миллионов рублей.

Те, кто остался без газа, были заранее предупреждены об отключении, но это их никак не взволновало.

- Мы вынуждены прекратить газоснабжения в квартирах абонентов, не оплачивающих природный газ два и более месяца, рассказал заместитель начальника управления по работе с населением и режимами газоснабжения Дмитрий Кузин. - Свою задолженность абоненты могут оплатить во время визита специалистов, а также воспользоваться рассрочкой платежа.

И сегодня одна женщина-должник воспользовалась этой возможностью. В несколько квартир специалистам попасть не удалось. Если жильцы-должники не предоставят доступ в квартиру добровольно, сделать это их обяжет суд.

Чтобы возобновить подачу газа, рыбинцам нужно полностью рассчитаться с долгами и оплатить работы по приостановлению и последующему подключению газового оборудования.

Просроченная задолженность в Ярославской области за природный газ по данным на 1 ноября составляет 93 миллиона рублей. До конца года предоставление услуги будет ограничено для тысячи неплательщиков, проживающих в многоквартирных домах и пользующихся газовыми плитами и нагревателями. Из них около 400 абонентов проживают в Рыбинске.

ИСТОЧНИК KP.RU