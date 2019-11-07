Суд обязал мэрию Ярославля дать квартиру сироте

СЕГОДНЯ 15:26 2019-11-07T15:26:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Ярославской области провела проверку о нарушении прав на жилье ярославца Евгения Седова, который относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Молодой человек воспитывался в детском доме, но за ним была закреплена квартира. Однако его родственница, не без помощи сотрудников администрации Фрунзенского района, сумела сделать так, чтобы Евгений остался без жилья. Его сняли с регистрационного учета и по сути мужчина остался на улице.

- По результатам проверки прокуратура Ярославля направила заявление в суд о возложении на мэрию обязанности предоставить Евгению благоустроенное жилое помещение не менее 18 квадратных метров, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Кировский суд требования прокуратуры удовлетворил. Мэрия должна предоставить мужчине жилье в течение полугода, то есть до 24 апреля следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU