2019-11-07T14:49:01+03:00
Происшествия

В Ярославской области в ДТП попали автобус и две «девятки»

Информации о пострадавших на данный момент нет
Полина Вачнадзе
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ФОТО: Всеволод Недвецкий группа «Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ» ВКонтактеФОТО: Всеволод Недвецкий группа «Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ» ВКонтакте
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Сегодня на дороге ЯрославльРыбинск за Тутевом произошла крупная авария. В ДТП попали рейсовый автобус ЛиАЗ и две «девятки». От удара автобус развернуло, у обеих машин смяты капоты.

- В автобусе находились пассажиры. На данный момент информации о пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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