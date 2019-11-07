В Ярославской области в ДТП попали автобус и две «девятки»
Информации о пострадавших на данный момент нет
ФОТО: Всеволод Недвецкий группа «Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ» ВКонтакте
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Сегодня на дороге Ярославль – Рыбинск за Тутевом произошла крупная авария. В ДТП попали рейсовый автобус ЛиАЗ и две «девятки». От удара автобус развернуло, у обеих машин смяты капоты.
- В автобусе находились пассажиры. На данный момент информации о пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU