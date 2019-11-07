В Ярославской области в ДТП попали автобус и две «девятки»

СЕГОДНЯ 14:49 2019-11-07T14:49:01+03:00

Информации о пострадавших на данный момент нет

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Сегодня на дороге Ярославль – Рыбинск за Тутевом произошла крупная авария. В ДТП попали рейсовый автобус ЛиАЗ и две «девятки». От удара автобус развернуло, у обеих машин смяты капоты.

- В автобусе находились пассажиры. На данный момент информации о пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU