В Ярославской области без разрешений работали 43 частных детских сада

СЕГОДНЯ 11:33 2019-11-07T11:33:07+03:00

Но у родителей все же должен быть выбор между частным и муниципальным детским садом. Фото: Мария ЛЕНЦ

Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин

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В Ярославской думе прошел круглый стол, на котором детский омбудсмен рассказал о проверках в частных дошкольных учреждениях. В области выявили нарушения в 43 частных детских садах – у организаций, которые работали полным ходом и принимали детей, не было разрешительной документации.

- Особое внимание мы уделили соблюдению норм безопасности, условиям размещения детей, наличию лицензий, обеспечению медицинскими услугами, организации питания, - рассказал Михаил Крупин. – И практически во всех таких организациях были выявлены нарушения требований законодательства.

Однако участники круглого стола сошлись во мнении, что, несмотря на все проблемы, у родителей все же должен быть выбор между частным и муниципальным детским садом, так как первые могут предложить более гибкий график работы, дополнительные образовательные программы.

- Но необходимо выйти на федеральный уровень с инициативой принять нормативные акты, устанавливающие требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных учреждений. Кроме того, нужно наделить органы пожарного надзора правами по проверке частных детсадов. Но и сами родители должны очень серьезно и с осторожностью подходить к выбору частной образовательной организации, - отметила председатель комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Ольга Хитрова.

ИСТОЧНИК KP.RU