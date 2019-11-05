Ярославна украла у спящих приятелей деньги и ювелирку на сумму 100 тысяч

СЕГОДНЯ 20:05 2019-11-05T20:05:49+03:00

Девушка воспользовалась тем, что потерпевший и его приятель спят и похитила деньги, ювелирные изделия и вещи на общую сумму более 100 тысяч рублей. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Изменить размер текста: A A

В Ярославле 19-летняя местная жительница украла у своих соседей крупную сумму денег. Следствием установлено, что в сентябре 2019 года житель одной из квартир по улице Автозаводской пригласил к себе домой 19-летнюю приятельницу, которая жила в его подъезде.

- Компания выпивала, после чего девушка ушла, а мужчины уснули и забыли закрыть входную дверь, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - У себя дома девушка обнаружила, что забыла в квартире соседей наушники от мобильного телефона, вернулась, и, воспользовавшись тем, что потерпевший и его приятель спят, похитила деньги, ювелирные изделия и вещи на общую сумму более 100 тысяч рублей.

Утром потерпевший обнаружил пропажу и вызвал сотрудников полиции, которые обнаружили и изъяли у обвиняемой украденные вещи. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU