2019-11-05T18:14:56+03:00
Общество

Ярославна лишилась квартиры из-за долгов, пьянок и разведённой там вони

За несколько лет разгульной жизни женщина накопила полумиллионный долг по алиментам
Полина ЗАЙЦЕВА
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Соседи неплательщицы, длительное время страдавшие от криков и вони, подали на нее иск в суд. Фото: УФССП по Ярославской области.Соседи неплательщицы, длительное время страдавшие от криков и вони, подали на нее иск в суд. Фото: УФССП по Ярославской области.
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В Ярославле судебные приставы выселили из квартиры 35-летнюю местную жительницу, которая несколько лет не платила по коммуналке и алиментам. В квартире, которая предоставлялась женщине по договору найма, долгое время устраивались шумные пьянки и дебоши. Соседи неплательщицы, длительное время страдавшие от криков и вони, подали на нее иск в суд.

- Даже после решения фемиды должница отказывалась покидать квартиру, - добавили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - Только в присутствии приставов женщина собрала свои вещи и покинула жилье.

Сразу после этого нарушительнице была задержана. Женщине грозит арест или обязательные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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