За неделю в Ярославской области ушли из дома 9 подростов

СЕГОДНЯ 16:10 2019-11-05T16:10:22+03:00

Дети не говорили взрослым, где они, и их начинала искать полиция Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

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В Ярославской области с 28 октября по 4 ноября из дома и госучреждений ушли 9 подростков. Они не сказали об этом взрослым, которые волновались и обратились за помощью в полицию.

Например, в Заволжском районе пропал 17-летний парень. Вечером он ушел от родственников, а обнаружили его дома у знакомых.

– Сотрудниками полиции совместно с представителями субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с подростками проводится профилактическая работа, направленная на предупреждение совершения ими повторных самовольных уходов, – пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU