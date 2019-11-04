Соседи выходят на тропу войны из-за парковочных мест

СЕГОДНЯ 19:05 2019-11-04T19:06:00+03:00

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Жители Липовой горы в Ярославле устроили алогичную войну за парковочные места. Во дворе дома 39 корпус 2 по улице Пирогова существует негласное соглашение: с одной квартиры по одной машине на место. Только вот существуют семьи, в которых не одна, а, например, две машины. Для таких добрые соседи оставили в лифте послание:

«Два опеля принадлежат одной семье, занимают два стояночных места. Если так и будет продолжаться, одна из них случайно поцарапается!».

Казалось бы, все логично: две машины – два места… Но, видимо, не все обладают даром логического мышления.

Отметим, а порчу чужого имущества предусмотрена ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU