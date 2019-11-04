Соседи выходят на тропу войны из-за парковочных мест
Жители Липовой горы в Ярославле устроили алогичную войну за парковочные места. Во дворе дома 39 корпус 2 по улице Пирогова существует негласное соглашение: с одной квартиры по одной машине на место. Только вот существуют семьи, в которых не одна, а, например, две машины. Для таких добрые соседи оставили в лифте послание:
«Два опеля принадлежат одной семье, занимают два стояночных места. Если так и будет продолжаться, одна из них случайно поцарапается!».
Казалось бы, все логично: две машины – два места… Но, видимо, не все обладают даром логического мышления.
Отметим, а порчу чужого имущества предусмотрена ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU