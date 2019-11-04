2019-11-04T14:24:39+03:00
Общество

Губернатор Дмитрий Миронов поздравил ярославцев с Днем народного единства

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Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем народного единства!

Это один из главных государственных праздников нашей страны, особая дата в истории России, и Ярославль имеет к ней самое непосредственное отношение.

Именно здесь окончательно сформировалось народное ополчение, которое возглавили Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. От стен Спасо-Преображенского монастыря войско, в состав которого вошли представители разных сословий и народностей, с чудотворной иконой Казанской Божией Матери двинулось освобождать Москву от иноземных захватчиков.

Любовь к Родине, желание жить и трудиться, готовность защищать ее и сегодня объединяют россиян. Сплоченность, взаимопомощь и вера в собственные возможности - залог нашего общего благополучия и процветания.

Желаю всем жителям региона мира и чистого неба, доброго здоровья и семейного счастья!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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