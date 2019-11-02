2019-11-02T16:55:25+03:00
Происшествия

В Ярославле мужчина зашел в подсобку магазина и украл деньги и телефон

Хозяйка вещей обратилась в полицию
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ленинском районе 38-летний мужчина украл у местной жительницы из сумки 5 тысяч рублей и мобильный телефон. Пострадавшая от рук воришки оставила свои вещи в подсобном помещении магазина.

Отыскать подозреваемого удалось с помощью камер видеонаблюдения.

Выяснилось, что он уже был судим.

– В ходе расследования полицейскими установлено, что ранее мужчина совершил аналогичную кражу в другом магазине, – поделились в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Мужчина во всем сознался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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