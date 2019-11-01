На Крестовой улице в Рыбинске все еще идут ремонтные работы
В Рыбинске на Крестовой улице продолжаются ремонтные работы. Транспорт не будет там ездить до 30 ноября.
Рабочие уже заменили асфальтовое покрытие от Соборной площади до Луначарского, а еще нанесли разметку осевых и краевых линий.
В настоящий момент подрядчики делают плиточное покрытие на тротуарах от улицы Пушкина до Луначарского.
– Пока выполненное под плитку основание не промерзло, каких-либо деформаций покрытия впоследствии быть не должно. При необходимости рабочие прогревают «подушку» – проливают основание горячей водой, – открыл секреты технологии директор МБУ «Управление городского хозяйства» Александр Ермилов.
Запланировано, что до 5 ноября завершатся работы по покрытию тротуаров, и подрядчики уберут строительный мусор.
Еще на Крестовой улице скоро появятся опоры для уличного освещения и контактной сети троллейбусов.
Последним этапом ремонта дороги станет установка дорожных знаков и разметка на пешеходных переходах.
ИСТОЧНИК KP.RU