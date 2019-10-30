2019-10-30T15:12:38+03:00
Общество

Мошенники взяли кредит на имя жительницы Рыбинска

А еще списали с ее карты 29 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
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Уголовное дело по факту кражи возбуждено.Уголовное дело по факту кражи возбуждено.Фото: Александр ГЛУЗ
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Уж сколько раз твердили миру… Но нет, люди продолжают игнорировать чужие ошибки и совершают свои. В дежурную часть Рыбинска обратилась местная жительница. Ей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей банка. Знакомая ситуация, не правда ли? Не трудно догадаться, что было дальше.

«Сотрудница банка», под предлогом подключения кешбека, убедила жительницу Рыбинска сказать ей реквизиты банковской карты и пароль для доступа в личный кабинет, а потом оформила на доверчивую собеседницу кредит и сняла с ее карты 29 тысяч рублей.

Уголовное дело по факту кражи возбуждено, ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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