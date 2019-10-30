Для ожогового отделения Соловьевской больницы в Ярославле закупили новое оборудование

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-30T09:56:13+03:00

В основном оно предназначено для маленьких пациентов

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В закупку нового оборудования вложили боле 7 миллионов рублей. На эти деньги купили специальную противоожоговую кровать для детей, которая способна поддерживать нужное давление, температуру, влажность, исключает риск бактериального обсеменения. Как говорят специалисты, все это облегчает состояние маленького ребенка и помогает ранам быстрее зажить.

Кроме кровати, закуплены специальные каталки для принятия душа и для транспортировки детей, а также наркозно-перевязочный препарат, который будет использоваться в перевязочной.

Ежегодно в ожоговом отделении проходят лечение до 450 больных, из которых не менее 130 – дети. Сейчас из 30 коек ожогового 10 предназначены именно для маленьких пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU