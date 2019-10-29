В Ярославле в строящемся садике на улице Кирпичной ведутся отделочные работы
Объект сдадут в эксплуатацию к концу 2019 года
Дошкольное учреждение рассчитано на 220 маленьких воспитанников.Фото: Мэрия Ярославля
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Строительство детского сада на улице Кирпичной во Фрунзенском районе Ярославля идет полным ходом. В дошкольном учреждении, рассчитанном на 220 маленьких воспитанников, ведутся внутренние отделочные работы.
- Площадь детского сада – пять тысяч квадратных метров, - уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля. - Сейчас завершаются сантехнические, и кровельные работы, проводится электрика.
В садике предусмотрено 12 групп для детей разных возрастов. Объект планируют сдать уже в конце 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU