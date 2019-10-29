В Рыбинске начался ремонт детсада, который два года простоял в аварийном состоянии

СЕГОДНЯ 15:44 2019-10-29T15:44:12+03:00

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Первый корпус дошкольного учреждения был закрыт два года назад из-за аварийного состояния. В фундаменте и стенах появились трещины, и здание стало опасным для его маленьких обитателей и персонала.

На ремонт корпуса выделили 18,5 миллионов рублей, из которых 10 – средства областного бюджета. К работам подрядчик приступил месяц назад, сейчас идет один из самых важных этапов – усиление фундамента 50-летнего здания. Параллельно утепляется кровля, начинается подготовка к отделочным работам.

Полностью ремонт должен быть сделан до июля следующего года. А пока дети, посещавшие первый корпус, ходят в другие сады.

ИСТОЧНИК KP.RU