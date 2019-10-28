Один труп и четверо пострадавших: в Рыбинске женщина на огромной скорости влетела в такси

СЕГОДНЯ 13:00 2019-10-28T13:00:23+03:00

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Ночью 27 октября в Рыбинске произошло ужасное ДТП. На улице Академика Губкина на огромной скорости столкнулись две иномарки. Авария произошла около 2:30. Столкновение попало на камеры уличного наблюдения.

По предварительной информации, 37-летняя женщина за рулем «Шевроле Лачетти» не справилась с управлением. На большой скорости машину занесло и выбросило на встречную полосу. В салоне машины находились двое 19-летних и один 17-летний юноша. Неуправляемый автомобиль врезался прямо в лоб встречному «Рено Логан». Мощнейший удар пришелся в бок, на водительскую сторону. После столкновения «Шевроле» опрокинулась на бок.

Чтобы извлечь пострадавших из искореженной машины, спасателям пришлось срезать крышу с того, что осталось от «Лачетти».

Женщина скончалась на месте аварии. Всех ее пассажиров и водителя такси госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Свидетели рассказывают, что переломанный и шокированный таксист пытался помочь пострадавшим до приезда скорой.

- На место приезжал муж погибшей. Он сказал, что женщина выпивала, прежде чем сесть за руль, - рассказал собственник «Рено» корреспонденту КП-Ярославль.

В УМВД отметили, что пока рано говорить о состоянии водителей в момент аварии, соответствующие экспертизы еще не готовы. По факту аварии проводится проверка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/740517" frameborder="0"></iframe> Момент смертельного ДТП в Рыбинске 27.10.2019 на Академика Губкина.

ИСТОЧНИК KP.RU