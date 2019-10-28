2019-10-28T09:59:28+03:00
Происшествия

Будьте осторожны: в Ярославской области ураганный ветер усилился до 23 метров в секунду

И резко похолодало
Екатерина РЯБЦЕВА
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Ветер нагонит тучи, и осадки тоже не исключеныВетер нагонит тучи, и осадки тоже не исключеныФото: Олег УКЛАДОВ
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Региональное управление МСЧ предупредило ярославцев о возникновении сильного ветра до 18-23 метров в секунду.

28 октября в регион пришел холодный атмосферный фронт и резкое похолодание. Температура воздуха ночью опустилась ниже нуля. Будьте осторожны на дорогах: возможен гололед.

Сильные порывы ветра могут спрогнозировать обрывы линий электропередач, падения деревьев, обрушения крыш и рекламных конструкций.

Водители должны быть предельно внимательны. Возможно, количество аварий на дорогах увеличится. Также спасатели прогнозируют аварии аварии на маломерных судах и судах речного флота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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