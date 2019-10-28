Будьте осторожны: в Ярославской области ураганный ветер усилился до 23 метров в секунду
Региональное управление МСЧ предупредило ярославцев о возникновении сильного ветра до 18-23 метров в секунду.
28 октября в регион пришел холодный атмосферный фронт и резкое похолодание. Температура воздуха ночью опустилась ниже нуля. Будьте осторожны на дорогах: возможен гололед.
Сильные порывы ветра могут спрогнозировать обрывы линий электропередач, падения деревьев, обрушения крыш и рекламных конструкций.
Водители должны быть предельно внимательны. Возможно, количество аварий на дорогах увеличится. Также спасатели прогнозируют аварии аварии на маломерных судах и судах речного флота.
ИСТОЧНИК KP.RU