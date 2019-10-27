2019-10-27T09:41:01+03:00
Общество

Прокуратура оштрафовала контактный зоопарк в Ярославле

Владелец должен заплатить 3 тысячи рублей
Полина Вачнадзе
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В зоопарке жили попугай, черепахи, удав, разные насекомые, сурикаты и другие животные.В зоопарке жили попугай, черепахи, удав, разные насекомые, сурикаты и другие животные.Фото: Александр РОГОЗА
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Прокуратура Красноперекопского района и департамент ветеринарии Ярославского региона проверили контактный зоопарк в павильон "Пряничный домик", который находится на улице Павлова. Там жили попугай, черепахи, удав, разные насекомые, сурикаты и другие животные.

Но, по данным пресс-службы прокуратуры Ярославской области, владелец зоопарка сведения о перемещении животных в государственную ветеринарную службу не сообщил.

В итоге в отношении предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении и его оштрафовали на 3 тысячи рублей. Приговор пока в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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