В центре Ярославля перекроют движение в связи с проведением крестного хода

СЕГОДНЯ 13:00 2019-10-26T13:00:05+03:00

Ограничение будет действовать с шести утра до 13 часов дня. Фото: Мэрия Ярославля

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В центре Ярославля 4 октября перекроют автомобильное движение. Данная мера необходима в связи с проведением крестного хода. Ограничение будет действовать с шести утра до 13 часов дня.

- Проехать будет нельзя по улицам Трефолева, Максимова, Андропова, Депутатская, Нахимсона, Революционной, Первомайской и Почтовой, - уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля. – Также перекрыты будут Которосльная набережная и площадь Челюскинцев.

Кроме того, на данных участках будет введено ограничение стоянки и парковки транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU