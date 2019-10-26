В центре Ярославля перекроют движение в связи с проведением крестного хода
Мероприятие запланировано на 4 ноября
Ограничение будет действовать с шести утра до 13 часов дня.Фото: Мэрия Ярославля
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В центре Ярославля 4 октября перекроют автомобильное движение. Данная мера необходима в связи с проведением крестного хода. Ограничение будет действовать с шести утра до 13 часов дня.
- Проехать будет нельзя по улицам Трефолева, Максимова, Андропова, Депутатская, Нахимсона, Революционной, Первомайской и Почтовой, - уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля. – Также перекрыты будут Которосльная набережная и площадь Челюскинцев.
Кроме того, на данных участках будет введено ограничение стоянки и парковки транспортных средств.
ИСТОЧНИК KP.RU