2019-10-25T22:53:11+03:00
Общество

Экстренно предупреждение от МЧС: Ярославль накроет холодный фронт

На дорогах ожидается гололед, а на воде – аварии
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Температура упадет ниже нуляТемпература упадет ниже нуляФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Экстренное предложение от ярославского МЧС: 28 октября над регионом пройдет холодный атмосферный фронт. Спасатели со ссылкой на синоптиков сообщают: столбик термометра упадет ниже нуля, а порывы северо-западного ветра будут достигать 18 метров в секунду. Утром и ночью дороги могут покрыться гололедом.

Специалисты прогнозируют обрывы и другие повреждения линий электропередачи, падение деревьев, обрушение конструкций и крыш домов. Аварии могут возникнуть даже на маломерных судах и судах речного флота. Затруднение движение транспорта и увеличение количества ДТП ожидается на дорогах федерального и местного значения

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Буря» прошлась над «Уралом»
«Скучаю по снегу и борюсь с весом»: Олимпийский призер Илья Буров рассказал, как готовится к сезону
«Гений недели»: тракторист искупал экскаватор прямо в Волге
Не удивили. Тутаевское шоссе в Ярославле не откроют к обещанному сроку
В отношении главного ярославского гаишника началась проверка
В Ярославле у Дома моды обнаружили тело мужчины с окровавленным лицом
В Ярославской области пропала 84-летняя бабушка в платке и резиновых сапогах
Число жертв пожара в Ростове Великом увеличилось до восьми
Памятник жертвам людских тапок: ярославцев напугал двухметровый таракан
Четыре телеги просрочки: супермаркет в Ярославле травит покупателей тухлятиной
Ярославский актер Роман Курцын борется за жизнь в Болгарии
Под Ярославлем столкнулись две иномарки. Два человека уехали на скорой
Из горящей многоэтажки в Ярославле эвакуировали 35 человек
Судимый ярославец украл из подъезда детскую коляску, чтобы продать
Города «Золотого кольца» вошли в топ лучших для автомобильных поездок
Направлено в суд дело ярославца, задержанного с поличным при закладке «соли»
«Бронепоезд» скорость набирал не сразу
Машины Почты России за год наматывают по Ярославской области 6 миллионов километров
В Ярославле проверили готовность техники к зимней уборке дворов