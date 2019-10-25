Экстренно предупреждение от МЧС: Ярославль накроет холодный фронт

25 Окт. 22:53 2019-10-25T22:53:11+03:00

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Экстренное предложение от ярославского МЧС: 28 октября над регионом пройдет холодный атмосферный фронт. Спасатели со ссылкой на синоптиков сообщают: столбик термометра упадет ниже нуля, а порывы северо-западного ветра будут достигать 18 метров в секунду. Утром и ночью дороги могут покрыться гололедом.

Специалисты прогнозируют обрывы и другие повреждения линий электропередачи, падение деревьев, обрушение конструкций и крыш домов. Аварии могут возникнуть даже на маломерных судах и судах речного флота. Затруднение движение транспорта и увеличение количества ДТП ожидается на дорогах федерального и местного значения

ИСТОЧНИК KP.RU