Экстренно предупреждение от МЧС: Ярославль накроет холодный фронт
Экстренное предложение от ярославского МЧС: 28 октября над регионом пройдет холодный атмосферный фронт. Спасатели со ссылкой на синоптиков сообщают: столбик термометра упадет ниже нуля, а порывы северо-западного ветра будут достигать 18 метров в секунду. Утром и ночью дороги могут покрыться гололедом.
Специалисты прогнозируют обрывы и другие повреждения линий электропередачи, падение деревьев, обрушение конструкций и крыш домов. Аварии могут возникнуть даже на маломерных судах и судах речного флота. Затруднение движение транспорта и увеличение количества ДТП ожидается на дорогах федерального и местного значения
ИСТОЧНИК KP.RU