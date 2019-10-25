В Ярославле у Дома моды обнаружили тело мужчины с окровавленным лицом

СЕГОДНЯ 15:55 2019-10-25T15:55:10+03:00

Он не подает признаков жизни, а прибывшая скорая не оказывает помощь

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В Ярославле у Дома моды на улице Победы горожане увидели лежащего на асфальте мужчину. По словам очевидцев, у него разбито лицо, и он не подает признаков жизни.

Прибывшие на место врачи скорой помощи осмотрели тело.

– Скорая приехала, помощь не оказывают, видимо уже поздно, – написал в группе «Жесть Ярославль» Вконтакте Никита Долотов.

Также ярославец отметил, что мужчина хорошо одет, и на бездомного не похож.

В пресс-службе УМВД России по Ярославской области подтвердили информацию, и отметили, что сотрудники полиции уже выехали.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU