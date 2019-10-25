Ярославский актер Роман Курцын борется за жизнь в Болгарии

СЕГОДНЯ 12:16 2019-10-25T12:16:46+03:00

На любом курорте бывает мертвый сезон, только здесь он наступил в прямом смысле этого слова. ФОТО: предоставлено пресс-службой фильма «Большущая охота»

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На экраны фильм выйдет уже совсем скоро. Юра Скворцов приехал отдыхать и залечивать душевные раны. На любом курорте бывает мертвый сезон, только здесь он наступил в прямом смысле этого слова. Сначала пропадает собака, потом лев, потом туристы… Свое право на жизнь и любовь Юра отстаивает в жестокой схватке с неведомыми чудищами. К счастью, он обнаружил их слабое место: алкоголь для монстров – яд.

Продюсер фильма – Ефим Ефремов. Ему и пришло в голову рассмешить зрителей, столкнув типичных курортников с хтоническим злом.

- Это фантасмагорическая комедия. Начинается просто, как курортная бытовая, а потом, чем дальше, тем страшнее и веселее, - интригует актер Кирилл Кяро.

Все герои, кроме Романа Курцына, в «Большой охоте» выступили в роли иностранцев. Роман Курцын в кадре играет мускулами, словами и стереотипами о русских за границей.

- Я же русский турист! Но играть это не просто. Я сам не пьющий человек. Но на этом построена вся история. Мой герой в пьяном состоянии не отвратительный, он решается на поступки, на которые не решился бы трезвый. Вот такое у нас становление героя, - оправдывается за своего пьяного героя Роман.

В картине будет немало экшена, но, несмотря на наличие дублера, Курцын по привычке все трюки выполняет сам.

Съемки уже завершаются. Помимо Романа Курцына, в комедии снялись Ян Цапник, Кирилл Кяро, Вячеслав Манучаров, Анна Ардова, Анна Семенович.

ИСТОЧНИК KP.RU