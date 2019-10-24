Двое неопытных водителей, автобус и иномарка закупорили центр города

СЕГОДНЯ 14:33 2019-10-24T14:33:21+03:00

ДТП на выезде с улицы Комсомольской на площадь Богоявления спровоцировало пробку

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На выезде с Комсомольской улица на площадь Богоявления столкнулись три легковушки и автобус. ДТП обернулось коллапсом для тех, кто пытался покинуть центр города в этом направлении. Судя по Яндекс.Пробкам, затор от памятница Ярославу Мудрому до памятника Ленину на Красной площади.

«Ауди», «Форд», «КИА» и 33 автобус встали прямо на пешеходном переходе, создав проблемы не только другим машинам, но и пешеходам.

На «КИИ» и «Форде» наклейки с восклицательным знаком. Место для боевого крещения водители выбрали самое неподходящее.

Подслушано в Ярославле/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU