Двое неопытных водителей, автобус и иномарка закупорили центр города
ДТП на выезде с улицы Комсомольской на площадь Богоявления спровоцировало пробку
Подслушано в Ярославле/vk.com
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На выезде с Комсомольской улица на площадь Богоявления столкнулись три легковушки и автобус. ДТП обернулось коллапсом для тех, кто пытался покинуть центр города в этом направлении. Судя по Яндекс.Пробкам, затор от памятница Ярославу Мудрому до памятника Ленину на Красной площади.
«Ауди», «Форд», «КИА» и 33 автобус встали прямо на пешеходном переходе, создав проблемы не только другим машинам, но и пешеходам.
На «КИИ» и «Форде» наклейки с восклицательным знаком. Место для боевого крещения водители выбрали самое неподходящее.
Подслушано в Ярославле/vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU